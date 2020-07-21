Политика
Моя Москва.онлайнСилуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Власти России не прибегают к услугам хакеров, заведомо ложные утверждения по этому поводу не нанесут ущерба экономике страны. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.Интерфаксвчера в 22:36
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Общество
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ТАСС 05:06
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Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне
Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Evo-rus.com 04:22
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Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Общество
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Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Политика
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Экономика
В авиации и водных перевозках могут ввести сборы на инфраструктуру
Вопрос поиска инвестиций коснется и внутренних водных путей.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Здоровье
Ученые: закрытие школ на карантин из-за коронавируса не имеет смысла
Ученые сопоставили данные о заражении коронавирусом среди детей из Финляндии, где школы были закрыты на карантин с информацией об учениках Швеции, где учебные заведения не уходили на вынужденный перерыв.
Live24 вчера в 03:16
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Финансы
Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми.
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«Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети
Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
Моллы.Ru 02:49
Общество
В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов
Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»
РБК вчера в 06:07
Кино
Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
RuNews24.ru вчера в 08:41
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85%, до $43,99 за баррель по состоянию на 11:44 мск.
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Политика
В Канаде начали критиковать украинцев за нацистские памятники
Evo-rus.com 04:01
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском вчера в 13:33
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56