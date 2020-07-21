с чего всё началось

Власти России не прибегают к услугам хакеров, заведомо ложные утверждения по этому поводу не нанесут ущерба экономике страны. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках

Общество Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке, в город экстренно выехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Политика Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна. 1

Игры В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.

Здоровье Ученые: закрытие школ на карантин из-за коронавируса не имеет смысла Ученые сопоставили данные о заражении коронавирусом среди детей из Финляндии, где школы были закрыты на карантин с информацией об учениках Швеции, где учебные заведения не уходили на вынужденный перерыв. 10

Финансы Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми. 153

Общество «Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%). 22

Энергетика Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85%, до $43,99 за баррель по состоянию на 11:44 мск.

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 9