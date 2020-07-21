Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСилуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках

Власти России не прибегают к услугам хакеров, заведомо ложные утверждения по этому поводу не нанесут ущерба экономике страны. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.
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"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC
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