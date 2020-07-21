Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их.

Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны. На прошлой неделе Великобритания заявила, что Москва пыталась получить данные о вакцине от коронавируса с помощью хакерской атаки.

Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках

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