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Силуанов: инвесторам предложат получить июньские платежи по долгу в обход структур Запада

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что инвесторам предложат получить июньские платежи по российскому долгу в обход западной инфраструктуры.
RT на русском
Однако позднее Bloomberg написал, что держатели российских евробондов по состоянию на вечер 27 мая не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн.
РБК
24 мая Минфин США сообщил, что не будет продлевать лицензию России на обслуживание долга в долларах.
Коммерсантъ
Рейтинговое агентство Fitch сообщало, что расценит платежи в рублях как дефолт по гособлигациям.
Коммерсантъ

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