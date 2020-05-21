Экономика
ВедомостиСилуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правило уже прошло несколько проверок на прочность.
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Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней.
Известия 12:26
Экономика
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ
Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
Российская газета 13:39
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Опубликовано расписание ЕГЭ по всем предметам
Определены даты ЕГЭ по всем предметам. Сроки проведения экзамена для выпускников 21 мая сообщили в Рособрнадзоре.
Фонтанка.Ру 10:52
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Наука
Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 04:06
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости 10:04
Политика
Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.
Интерфакс 13:07
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения.
Lenta.ru 14:26
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Политика
Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки
Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.
Московский Комсомолец 13:52
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Автоспорт
Сироткин может стать пилотом «Рено» в 2021 году
Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что у него есть шансы попасть в состав команды «Рено» в 2021 году.
Матч ТВ 14:36
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Общество
Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Шоу-бизнес
Названа причина развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози
Super.ru вчера в 11:28
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:20
Общество
В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
Инфорос 03:52
Футбол
РФС допустил досрочное завершение чемпионата России
Исполком Российского футбольного союза примет решение о досрочном завершении чемпионата России в случае массовых заражений футболистов коронавирусом, заявил заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
Интерфакс-Спорт 13:00