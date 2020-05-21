Никакой отмены бюджетных правил сейчас не обсуждается. Оно себя хорошо зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.

Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правило уже прошло несколько проверок на прочность.

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