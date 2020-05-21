Экономика
ВедомостиСилуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правило уже прошло несколько проверок на прочность.
Читать в источнике
Оценить12
Никакой отмены бюджетных правил сейчас не обсуждается. Оно себя хорошо зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.
— Антон Силуанов, российский экономистБудущее России. Национальные проекты 10:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Экономика
Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%
Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
РБК 14:00
Экономика
Мишустин утвердил новые критерии выдачи льготных кредитов компаниям
Документ, вводящий новые критерии выдачи займов по сниженной ставке, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
ТК Звезда 13:58
Политика
Осенний призыв выпускников школ в этом году отложен
Президент Владимир Путин сообщил об отсрочке военного призыв для выпускников школ этого года.
BFM.ru 07:38
Авто
АвтоВАЗ выпустит два новых компактных кроссовера к 2028 году
До 2028 года отечественный «АвтоВАЗ» представит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому в том числе относится модель LADA Granta.
Тарантас Ньюс 14:04
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Наука
Ученые составили первую карту «зеленого снега» Антарктиды
Микроскопически водоросли, которые придают антарктическому снегу зеленый цвет, ученые назвали новой экосистемой, так как на их рост влияет не только повышение температуры в регионе, но также и экскременты птиц и морских млекопитающих.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности
Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
ГТРК Башкортостан 11:57
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, объяснил, почему согласился на работу в национальной команде Болгарии.
Metaratings 11:30
Здоровье
Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели
За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Политика
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва.
Lenta.ru 13:29
Общество
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
Российская газета 11:15
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по приему отдыхающих в санатории
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации по возобновлению работы санаториев в условиях сохранения риска распространения коронавируса нового типа.
Парламентская газета вчера в 13:09
Общество
В Саратовской области застройщикам по нацпроектам увеличат авансы
В Саратовской области строительным организациям, задействованным в реализации национальных проектов и государственных программ, окажут дополнительную поддержку.
Регион 64 13:20
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Политика
Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым
Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым.
ФАН вчера в 11:11