Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.

Как сообщил в своем интервью министр финансов Антон Силуанов, из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.

Политика Фраза Путина «Бабки-то где» разлетелась на мемы Специальный корреспондент «Комсомольской правды» и журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, предложил использовать фразу президента страны Владимира Путина «Бабки-то где» в качестве мема.

Религия Патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы с детства и для этого преподавать в школах архитектуру и другое изобразительное искусство.

Общество В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.

Экономика Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика Глава Евросовета приостановил экстренный саммит ЕС Экстренный саммит ЕС, который был созван для обсуждения вопросов подготовки многолетнего бюджета на 2021-2027 годы, был приостановлен главой Евросовета Шарлем Мишелем для проведения отдельных двусторонних встреч с лидерами Евросоюза.

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

Общество Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.

Спорт Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил» Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Экономика Счетная палата признала, что пенсионная реформа в РФ провалилась В 2019 году средняя величина прожиточного минимума для пенсионера в РФ была равна 8846 руб. Комментарий редакции Любопытно, что именно бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, который теперь возглавляет Счетную палату, ранее был одним из ярых сторонников проведения пенсионной реформы, будучи членом правительства.