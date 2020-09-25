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Rambler News Service
Rambler News Service

Силуанов избран председателем набсовета Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Сбербанка, заявил глава организации Герман Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
Подробнее о событии
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

РИА Новости06:54
Коммерсантъ

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Коммерсантъ07:38
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Российская газета07:21
Известия

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Известия08:01
RT на русском

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

RT на русском06:52
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Интерфакс06:45
ТАСС

Набсовет Сбербанка возглавил Антон Силуанов

ТАСС06:51

Российский диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Кроме «быстрых» каш, в список вредных продуктов для завтрака вошли хлопья и мюсли, заправленные молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты со сладким вареньем или шоколадной пастой.
Летидор23 сентября в 05:30
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