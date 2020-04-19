Экономика
КоммерсантъСилуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. Также часть средств ФНБ планируется направить на поддержку экономики и населения, пострадавших от пандемии вируса COVID-19.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Первые поставки серийных Aurus начнутся в марте 2021 года
Первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам начнутся в марте 2021 года, когда стартует производство в Алабуге, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 09:57
Здоровье
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Шоу-бизнес
Жена Овечкина опубликовала фото с сыном и собрала комплименты
Анастасия Шубская, жена звезды НХЛ Александра Овечкина, опубликовала в Instagram фото с сыном.
RT на русском вчера в 17:50
Армия и оружие
На Украине показали подводные испытания танка Т-72
«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль вчера в 16:29
Футбол
Футболисты «Краснодара» устроили алкогольную вечеринку на карантине
Бразильские полузащитники ФК «Краснодар» Вандерсон и Кайо Панталеан вместе с друзьями устроили алкогольную вечеринку на карантине во время пандемии коронавируса.
Известия вчера в 19:53
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Здоровье
В Якутске закрыли на карантин республиканский перинатальный центр
Якутск, 19 апреля 2020, 18:22 — REGNUM Республиканский перинатальный центр был закрыт на карантин из-за контакта работницы медучреждения с женщиной, у который было выявлено заражение коронавирусом в Якутии.
REGNUM 11:22
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
Общество
Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус
Ozon — третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус — такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Экономика
С начала марта россияне сняли через банкоматы почти триллион рублей
Самое большое изъятие наличности через банкоматы и банковские отделения произошло после того, как Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал граждан сидеть по домам, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Новые Известия 10:21
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Наука
Создан новый метод хранения водорода и метана для топливных элементов
Испытав адсорбционные способности нового материала, команда исследователей выяснила, что при давлении в 100 атмосфер и температуре в -3 °C он способен хранить до 0,5 грамма водорода на грамм собственной массы.
Индикатор 17 апреля в 04:41
Армия и оружие
СМИ: Иран скопировал израильскую ракету и уже её испытал
В случае если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.
News.ru 09:58
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43