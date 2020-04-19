Экономика
КоммерсантъСилуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. Также часть средств ФНБ планируется направить на поддержку экономики и населения, пострадавших от пандемии вируса COVID-19.
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Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Здоровье
В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
ТАСС 15:21
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Гаджеты
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Авто
Новый кроссовер Subaru получил имя Evoltis
Известно, что Toyota и Subaru объединили усилия для создания новой платформы EV, которая будет поддерживать средние и большие легковые автомобили, а также внедорожник C-сегмента, похожий по размеру на Subaru Crosstrek.
32CARS.ru вчера в 04:49
Технологии
Умные часы могут обзавестись солнечными панелями
Машины и Механизмы вчера в 07:14
Экономика
У россиян резко увеличились долги по кредитам
Больше всего просрочка увеличилась в сфере потребкредитов. «Плохие кредиты» там составляют примерно 22,5 процента от общего числа.
ФедералПресс 17 апреля в 04:38
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Экономика
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Игры
Журналисты назвали главные недостатки оригинального Crysis
Игровые журналисты из Digital Foundry обсудили вместе с техническими специалистами Eurogamer главные недочёты оригинальной игры Crysis.
News.ru 16:22
Происшествия
У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Политика
Лукашенко пошел в храм, несмотря на опасность заболеть
Александр Лукашенко убежден, что Белоруссия выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:30
Общество
В Париже в трубопроводах с технической водой нашли следы коронавируса
В мэрии Парижа сообщили, что вероятности попадания коронавируса в питьевую воду, нет.
Время Пресс 14:12
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 16 апреля в 13:46
Игры
Авиасимулятор DCS World делают бесплатным на месяц
Российская компания Eagle Dynamics и британское издательство The Fighter Collection в марте 2018 года выпустили в Steam реалистичный и сложный авиасимулятор DCS World.
Игромания.ру вчера в 09:52
Происшествия
Художника Семкина жестоко избили в Петербурге
Петербургский художник и фотограф Сергей Семкин заявил, что его жестоко избили.
Мойка78 16:36