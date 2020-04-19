В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. Также часть средств ФНБ планируется направить на поддержку экономики и населения, пострадавших от пандемии вируса COVID-19.

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

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