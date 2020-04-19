Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСилуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. Также часть средств ФНБ планируется направить на поддержку экономики и населения, пострадавших от пандемии вируса COVID-19.
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Назван срок истощения российской «кубышки»

Lenta.ru08:14

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:53

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

Коммерсантъ08:48

Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

РИА Новости15:00

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфакс07:32

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАСС07:19

Силуанов рассказал о накопленных резервах России

Вести.Ru06:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
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Политика

Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
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Здоровье

В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
ТАСС 15:21
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
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Культура

В Москве умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
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Гаджеты

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
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Авто

Новый кроссовер Subaru получил имя Evoltis

Известно, что Toyota и Subaru объединили усилия для создания новой платформы EV, которая будет поддерживать средние и большие легковые автомобили, а также внедорожник C-сегмента, похожий по размеру на Subaru Crosstrek.
32CARS.ru вчера в 04:49
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Технологии

Умные часы могут обзавестись солнечными панелями

Машины и Механизмы вчера в 07:14
Экономика

У россиян резко увеличились долги по кредитам

Больше всего просрочка увеличилась в сфере потребкредитов. «Плохие кредиты» там составляют примерно 22,5 процента от общего числа.
ФедералПресс 17 апреля в 04:38
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Происшествия

В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы

По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
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Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch

Чемпионат 17:00
2
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
2K
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
2,1K
Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
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Экономика

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
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Игры

Журналисты назвали главные недостатки оригинального Crysis

Игровые журналисты из Digital Foundry обсудили вместе с техническими специалистами Eurogamer главные недочёты оригинальной игры Crysis.
News.ru 16:22
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Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Деловое.ТВ 11:09
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Происшествия

У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи

Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
12
Общество

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Политика

Лукашенко пошел в храм, несмотря на опасность заболеть

Александр Лукашенко убежден, что Белоруссия выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:30
13
Общество

В Париже в трубопроводах с технической водой нашли следы коронавируса

В мэрии Парижа сообщили, что вероятности попадания коронавируса в питьевую воду, нет.
Время Пресс 14:12
2
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 16 апреля в 13:46
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Игры

Авиасимулятор DCS World делают бесплатным на месяц

Российская компания Eagle Dynamics и британское издательство The Fighter Collection в марте 2018 года выпустили в Steam реалистичный и сложный авиасимулятор DCS World.
Игромания.ру вчера в 09:52
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Происшествия

Художника Семкина жестоко избили в Петербурге

Петербургский художник и фотограф Сергей Семкин заявил, что его жестоко избили.
Мойка78 16:36
Шоу-бизнес

Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами», не выдержав конкуренции

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Как работают Яндекс.Новости?
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