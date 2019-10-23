Правительство в ближайшее время внесёт в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в ходе рассмотрения в Госдуме проекта бюджета на 2020-2022 годы.

Силуанов: кабмин внесёт в Госдуму проект о защите капиталовложений в ближайшее время

Армия и оружие МИД России: меморандум с Турцией по Сирии реализуют без кровопролития Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что меморандум России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии будет реализован без кровопролития, передаёт ТАСС.

Футбол «Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Здоровье Елена Малышева: Есть лекарства, которые можно принимать просроченными Телеведущая на первом канале Елена Малышева рассказала СМИ, есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Авто Hummer возродят для выпуска электромобилей Концерн General Motors намерен для реализации своей программы BT1, в рамках которой запланировано создание электрических внедорожников и пикапов, возродить закрытую в 2010 году марку Hummer.

Армия и оружие Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник» Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.

Армия и оружие США решили оставить военных в нефтеносных районах Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.

Общество Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Общество Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.

Армия и оружие На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160 Во время полета экипажи выполнили дозаправку. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Технологии Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары.

Кино «Джокер» может стать самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом Фильм "Джокер" может стать самой кассовой картиной с рейтингом R, обогнав по популярности "Дедпул". Об этом сообщает The Independent.

Культура Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты» Представитель российского актера Федора Добронравова в интервью журналу StarHit 23 октября прокомментировал слухи о приостановке съемок сериала «Сваты» и смене актерского состава.

Спорт Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Происшествия Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.