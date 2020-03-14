Экономика
Газета.RuМинфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
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Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса
Комсомольская правда04:44
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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
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Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей.
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
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Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
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Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
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Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил всем критикам депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
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Новую причину биологического старения нашли ученые
Эксперты изучили различия в том, как клетки голых землекопов (Heterocephalus glaber) и других грызунов справляются с повреждениями в митохондриях, которые преобразуют кислород и питательные вещества в ускоряющие биологические реакции молекулы АТФ.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
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Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Общество
Предприятия по производству масок в РФ перевели на 7-дневную рабочую неделю
Все предприятия по производству медицинских масок в России перевели на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.
Армия и оружие
В Германии решили, что Америка – защитник Европы
Роль США как «гаранта безопасности и стабильности Европы», была обсуждена в «Фонде Конрада Аденауэра» в Берлине, сообщила 13 марта межрегиональная ежедневная газета в Германии «Юнге Вельт» (Junge Welt).
Шоу-бизнес
Хайди Клум не может определить чем больна
Хайди посоветовала подписчикам беречь себя и оставаться дома, если они вдруг плохо себя почувствуют.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Биатлон
Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Общество
В Горловке сообщили о трех раненых в результате ночного обстрела
"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - цитирует ДАН главу администрации города Ивана Приходько.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса
Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27
Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Происшествия
На перекрёстке улиц Фрунзе и Грига перевернулась скорая с пациентом
По словам свидетелей, в автомобиле был пациент. На место ДТП приехали ещё две кареты скорой помощи.