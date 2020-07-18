Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСилуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
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В Минфине РФ рассказали, как мировая экономика избежала «худшего сценария»

Газета.Ru14:00

Меры G20 позволили не допустить худшего сценария в экономике в условиях COVID - Силуанов

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Глава Минфина назвал факторы, предотвратившие крах мировой экономики

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Силуанов оценил принятые странами G20 меры по поддержке экономики

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Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru вчера в 02:43
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Автоспорт

Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено

Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1».
RT на русском 13:56
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102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
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Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Жители Хабаровска и Владивостока снова вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
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Политика

Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»

Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил неизвестными последствиями всем фирмам, связанным с «Северным потоком — 2». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter 16 июля.
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Общество

МЧС уточнило число подтопленных домов и участков в Подмосковье

После прошедших сильных дождей в Московской области подтопленными остаются 41 дачный участок и 25 дачных домов.
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
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Гаджеты

Инсайдер Эван Бласс показал дизайн Samsung Galaxy Note 20

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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
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Политика

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
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Происшествия

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью.
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
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Наука

Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов

Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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Экономика

Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
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Политика

ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии

Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии.
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Хачатурянц рассказал, что в РФС планируют повысить гонорары судьям

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, что планируется изменить в рабочем процессе арбитров.
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Армия и оружие

Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»

Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
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Общество

Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor вчера в 10:16
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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
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Общество

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020, Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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