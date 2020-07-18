Коронавирус
RT на русскомСилуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
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Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики
Комсомольская правдавчера в 17:18
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Общество
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
Здоровье
Диетолог назвала перечень продуктов, которые способствуют похудению
Из необычных вариантов диетологи советуют квашеную капусту и сало. Первый продукт богат пробиотиками, что является полезным для пищеварения.
NewInform 01:58
Происшествия
В субботу в Астраханской области утонули два мальчика
Астраханские новости вчера в 11:08
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Общество
Названо негативное последствие жары для здоровья
Lenta.ru 01:58
Общество
Во Владимирской области за сутки выявлено еще 44 случая коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 18 июля лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 02:31
Финансы
В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Технологии
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK вчера в 10:58
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Единоборства
Царукян одолел Рамоса на турнире UFC Fight Island 2
Россиянин Арман Царукян победил бразильца Дави Рамоса на турнире UFC Fight Island 2. Спортсмены провели бой в рамках андеркарда.
Газета.Ru вчера в 19:05
Политика
Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине
Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании.
Интерфакс 01:47
Космос
Омичи смогут наблюдать редкое противостояние планет-гигантов
Город55.ру вчера в 23:03
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Футбол
Глоба предрек поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»
Футболисты московского "Спартака" проиграют в полуфинале Кубка России, против петербургского "Зенита" у них нет шансов на успех, считает бывший полузащитник "красно-белых" Павел Глоба.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
Происшествия
Агрессивную волжанку задержали за угрозу убийством
Животное стало вести себя агрессивно, и отдыхающие попросили увести собаку подальше от людей.
Волгоградская правда 00:57
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Общество
Россияне заинтересовались земельными участками в Арктике и на Севере
Россияне стали чаще интересоваться земельными участками в Арктике и на Севере, сообщили РБК в сервисе по размещению объявлений «Авито-недвижимость».
РБК 02:00
Наука
Немецкие ученые разработали транзистор, работающий как нейроны мозга
Нейротранзистор, основанный на принципах работы нейронов мозга, разработали ученые немецких институтов Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) и TU Dresden, сообщает 14 июля пресс-служба HZDR.
ИА Красная Весна вчера в 14:29
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539
Говорит Москва 02:22