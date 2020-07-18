Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.

Общество Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19 Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 24

Политика Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане. 11

Здоровье Диетолог назвала перечень продуктов, которые способствуют похудению Из необычных вариантов диетологи советуют квашеную капусту и сало. Первый продукт богат пробиотиками, что является полезным для пищеварения. 2

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 100

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 179

Единоборства Царукян одолел Рамоса на турнире UFC Fight Island 2 Россиянин Арман Царукян победил бразильца Дави Рамоса на турнире UFC Fight Island 2. Спортсмены провели бой в рамках андеркарда. 1

Политика Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании. 17

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 430

Футбол Арсенал — Манчестер Сити 2:0 «Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

Происшествия Агрессивную волжанку задержали за угрозу убийством Животное стало вести себя агрессивно, и отдыхающие попросили увести собаку подальше от людей. 7

Политика The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом. 122

Общество Россияне заинтересовались земельными участками в Арктике и на Севере Россияне стали чаще интересоваться земельными участками в Арктике и на Севере, сообщили РБК в сервисе по размещению объявлений «Авито-недвижимость».