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RT на русскомRT на русскомСилуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
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Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики

Комсомольская правда17:18

В Минфине рассказали о предотвращении «худшего сценария» мировой экономики

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Силуанов рассказал, что спасло мировую экономику от краха во время пандемии

Life.ru13:28

Меры G20 позволили не допустить худшего сценария в экономике в условиях COVID - Силуанов

ПРАЙМ12:09

В Минфине РФ рассказали, как мировая экономика избежала «худшего сценария»

Газета.Ru14:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
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У побережья Калифорнии обнаружили «невидимых» глубоководных рыб

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Страны G20 обещают предпринять все меры для спасения рабочих мест

Государства "двадцатки" обещают сделать все возможное, чтобы защитить людей, их рабочие места и доходы, указано в документе.
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Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

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Советский и российский актер Василий Ливанов, который воплотил на экране образ английского сыщика Шерлока Холмса, встретит 85-летие в кругу семьи.
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