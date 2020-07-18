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RT на русскомСилуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
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Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики
Комсомольская правда17:18
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