Коронавирус
RT на русскомСилуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
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Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Общество
Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 12:37
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Происшествия
В Коломне врачи предложили мужчине с эпилепсией лечиться укропом
Врачи скорой помощи в Коломне не стали везти мужчину, у которого случился эпилептический припадок, в больницу, посоветовав ему лечиться полосканием рта петрушкой и укропом, пишет Telegram-канал Mash.
Ореанда-Новости 15:36
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
Экономика
МВФ предложил заморозить долги бедных стран
Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Культура
Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов
Московский Комсомолец вчера в 08:32
Политика
Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики
Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии.
Российская газета 13:15
Политика
ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии
Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии.
RT на русском 14:42
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
Наука
Археологи нашли древнейшую стоянку первых аборигенов на юге Австралии
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь австралийские ученые под руководством Джонатана Бенджамина из Университета Флиндерса описали рукотворные артефакты, которые удалось извлечь с затопленных стоянок древних аборигенов.
ToDay News Ufa 09:59
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
В 2019 году американские исследователи отслеживали передвижения сотовых телефонов людей, которые находились в Неноксе, сообщает газета The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:25
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0
Сегодня в 21:45 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в поединке Кубка Англии.
Vprognoze.ru 12:24
Футбол
Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
Газета.Ru 13:47
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 редких голубоглазых манулов
Сразу три самки манулов окотились в Новосибирском зоопарке, сообщает зверинец на своих страничках в соцсетях.
Atas.info 12:52
Футбол
Первым летним новичком ПФК ЦСКА станет нападающий
Bobsoccer 02:34