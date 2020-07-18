Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. 10

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Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 96

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Происшествия В Коломне врачи предложили мужчине с эпилепсией лечиться укропом Врачи скорой помощи в Коломне не стали везти мужчину, у которого случился эпилептический припадок, в больницу, посоветовав ему лечиться полосканием рта петрушкой и укропом, пишет Telegram-канал Mash. 8

Экономика МВФ предложил заморозить долги бедных стран Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.

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Футбол Арсенал — Манчестер Сити 2:0 Сегодня в 21:45 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в поединке Кубка Англии.

Футбол Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".