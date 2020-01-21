Политика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтСилуанов может сохранить место в правительстве

По данным Bloomberg и Forbes, в новое правительство войдет как минимум один министр правительства Дмитрия Медведева. Это Антон Силуанов, который может сохранить свой пост, продолжив работу министром финансов. При этом он утратит статус вице-премьера, по данным источников.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили
 три источника Bloomberg.
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