с чего всё началось

По данным Bloomberg и Forbes, в новое правительство войдет как минимум один министр правительства Дмитрия Медведева. Это Антон Силуанов, который может сохранить свой пост, продолжив работу министром финансов. При этом он утратит статус вице-премьера, по данным источников.

Силуанов может сохранить место в правительстве

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