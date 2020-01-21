с чего всё началось

По данным Bloomberg и Forbes, в новое правительство войдет как минимум один министр правительства Дмитрия Медведева. Это Антон Силуанов, который может сохранить свой пост, продолжив работу министром финансов. При этом он утратит статус вице-премьера, по данным источников.

Силуанов может сохранить место в правительстве

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Политика Песков высказался о причине, заставившей Медведева подать в отставку Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что причина отставки правительства кроется не только в несогласии чиновников Камбина с текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию, а в чем-то другом, сообщает ресурс "Российский Диалог".

Политика «Новая газета»: митинг против проекта конституционной реформы отменен Заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы и митинг не состоится, сообщает «Новая газета».

Здоровье Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.

Общество Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.

Политика Медведев поздравил новое правительство с началом работы На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.

Политика Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.

Космос SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.

Наука Названа главная причина внезапного инфаркта Американские ученые из Йельского университета выяснили, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, которые встречаются в загрязненном воздухе.

Происшествия Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.

Политика Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.

Происшествия Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.

Общество Глава ПФР рассказал о числе пенсионеров Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о том, что благодаря изменения в пенсионном законодательстве страны, на пенсию в 2019 году вышло на 355 тыс. человек меньше.

Технологии Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки Российский предприниматель Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей.

Шоу-бизнес Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.

Здоровье На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.