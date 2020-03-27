Экономика
РИА НовостиСилуанов разъяснил правила налогообложения процентов на вклады
Налог с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут взимать с доходов за 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРЕН ТВ 26 марта в 17:25
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Общество
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Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
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ФСБ предотвратила в Краснодаре теракт
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