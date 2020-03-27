Экономика

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Налог с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут взимать с доходов за 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Антон Силуанов
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРЕН ТВ 26 марта в 17:25

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