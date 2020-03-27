Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

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Силуанов разъяснил правила налогообложения процентов на вклады

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