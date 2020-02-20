Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку». Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).

Футбол Швейцарская прокуратура предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинения президенту французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассеру Аль-Хелаифи, бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке и неназванному бизнесмену из сферы спорта по делу о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций, сообщается на сайте OAG.

Происшествия Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые кардинально сменила образ Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.