Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку». Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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Силуанов назвал Сбербанк под управлением Грефа конфеткой

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Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинения президенту французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассеру Аль-Хелаифи, бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке и неназванному бизнесмену из сферы спорта по делу о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций, сообщается на сайте OAG.
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В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
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В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

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Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
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Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Антон Германович Силуанов
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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