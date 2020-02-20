Экономика
RT на русскомСилуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»
Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку». Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
Финансы
Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке
Министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК, назвал условия снижения ставки по ипотеке.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Политика
Грузия обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты страны
Россия совершила масштабную кибератаку на сайты правительства страны, а также коммерческие сайты.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Общество
Forbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета
На втором месте рейтинга оказалась компания Mail.ru Group, которую оценили в 5,3 млрд долларов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Космос
Планетологи обнаружили влияние космических лучей на атмосферу Титана
Футбол
Швейцарская прокуратура предъявила обвинения президенту «ПСЖ»
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинения президенту французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассеру Аль-Хелаифи, бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке и неназванному бизнесмену из сферы спорта по делу о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций, сообщается на сайте OAG.
Происшествия
Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Общество
Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Происшествия
Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане
Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Политика
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыка
«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет
Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Армия и оружие
Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Политика
Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету
Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.