Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку». Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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Силуанов назвал Сбербанк под управлением Грефа конфеткой

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Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

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Силуанов отметил эффективность управления Грефом в Сбербанке

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В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
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Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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В Полтавской области протестуют против эвакуации туда граждан из Уханя

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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
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Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
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Биатлонист Дале рассказал, что думают о Логинове в Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, что в его стране думают о победе Александра Логинова в спринте на Чемпионате мира.
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В Барселоне стартовал второй день тестовых заездов Формулы-1

В Барселоне на автодроме «Каталунья» продолжается первая серия тестов Формулы-1.
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Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

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Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
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Американский программист Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
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Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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