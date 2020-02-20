Экономика
RT на русскомСилуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»
Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку». Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.
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Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Происшествия
Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане
В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Биатлон
Биатлонист Дале рассказал, что думают о Логинове в Норвегии
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, что в его стране думают о победе Александра Логинова в спринте на Чемпионате мира.
Автоспорт
В Барселоне стартовал второй день тестовых заездов Формулы-1
В Барселоне на автодроме «Каталунья» продолжается первая серия тестов Формулы-1.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Финансы
Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке
Министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК, назвал условия снижения ставки по ипотеке.
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признали неисправным
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний.
Технологии
Умер Ларри Теслер, создатель функций «копировать», «вставить» для ПК
Американский программист Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.