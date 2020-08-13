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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Подробнее — в материале «Известий».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
Подробнее о событии
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

Рабочие автогиганта вышли к заводоуправлению, передали председателю Жодинского горисполкома Дмитрию Заболоцкому требования отставки действующей власти, скандируя "Требуем национальную забастовку!".
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
МонаВиста07:18

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у него вызывают жалость видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют участников протестных акций, несогласных с результатами выборов.
Инфорос09:24
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В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ruвчера в 05:41
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Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
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Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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