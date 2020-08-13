Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
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Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Подробнее — в материале «Известий».В источнике
С чего всё началось
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
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