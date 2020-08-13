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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Подробнее — в материале «Известий».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43

Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
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Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

"Появляется возможность влиять и на недра планеты", - сообщил ученый, отметив, что это представляет серьезную проблему, так как на сегодняшний день невозможно спрогнозировать, как и на какой регион на Земле повлияет HAARP в случае его применения.
Газета.Ru14:45
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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