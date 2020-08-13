Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

"Появляется возможность влиять и на недра планеты", - сообщил ученый, отметив, что это представляет серьезную проблему, так как на сегодняшний день невозможно спрогнозировать, как и на какой регион на Земле повлияет HAARP в случае его применения.