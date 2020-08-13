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Известия
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

Агрокомплекс Ткачева решил выпускать мороженое

Текущий объем продаж сегодняшнего лидера по производству мороженого - компании Unilevel - составляет порядка 37 тыс. тонн, его доля рынка – около 13%, на втором месте группа "Ренна" (выпускает мороженое под брендом "Коровка из Кореновки" - ИФ), у них доля – 11-12%.
Интерфакс08:41
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Украина и Германия призвали провести встречу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили перспективы встречи глав МИД "нормандской четверки" и сошлись во мнении, что ее нужно провести в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
РИА Новости11:42

Представители ХАМАС и ФАТХ отвергли соглашение между Израилем и ОАЭ

Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки сказал телеканалу "Аль-Джазира", что "соглашение между Израилем и ОАЭ является отходом от арабского консенсуса и предательством арабских стран, и предательством Палестины".
РИА Новости12:37