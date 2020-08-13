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Известия
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
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РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ
Панорама Ростова-на-Дону10:11
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)11 августа в 04:30
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