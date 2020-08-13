Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57

Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
4

Санкции ЕС для Белоруссии подготовят к концу августа

Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут введены в конце августа В пятницу, 14 августа, окончательного решения по санкциям ЕС не ожидается Автор: Служба новостей Фото: sputnik.by Дата: 13.08.2020 (CHELINDUSTRY) Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси уже в конце этого месяца.
Chelindustry.ru11:36

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,1K

РФС заявил о задаче изменить методологию использования системы VAR

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что основной задачей организации является максимально оперативное изменение методологии использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РБК спорт12:16