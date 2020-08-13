Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
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Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости08:54
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