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Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости08:54
Подробнее о событии
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

На позициях киевских силовиков зафиксировано три взрыва

Представители Народной милиции ЛНР зафиксировали три взрыва на позициях киевских силовиков в районах Счастья и железнодорожной станции Кондрашевская Новая, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Новостной фронт05:45
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66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка

66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка В период самоизоляции, в котором оказалась вся страна, Любовь Успенская рассказывала подписчикам, что наконец отдохнула от семейных скандалов и у нее появилось свободное время заняться домашними делами и даже начала практиковать йогу.
Вокруг ТВ16:07
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru07:13
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ruвчера в 05:41
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