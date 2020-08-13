Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
Смотрите также
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой»
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа
Коронавирус предложили лечить радиацией
Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:54
Подробнее о событии