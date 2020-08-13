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Известия
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20
РИА Новости

Госдолг России превысил резервы правительства

РИА Новости10:09
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,9K

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,7K

В Еврейской автономной области выявлен очаг африканской чумы свиней

ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона сообщает, что в регионе в 3 селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде, зафиксирован случаи африканской чумы свиней.
Piter.tv05:52
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