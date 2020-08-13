Силуанов заявил о безопасном уровне госдолга России
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В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, отметил глава Минфина. Уровень госдолга России сохраняется на безопасном уровне – менее 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
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