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ТК Звезда
ТК Звезда

Силуанов заявил о безопасном уровне госдолга России

В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, отметил глава Минфина. Уровень госдолга России сохраняется на безопасном уровне – менее 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новости08:54
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Панорама Ростова-на-Дону10:11
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РБК10:32
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Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

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Взгляд.ру11:37
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