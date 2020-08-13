«Пропавший» накануне Михаил Ефремов нашелся

Как пояснил юрист, в данный момент он находится в командировке, но ближе к вечеру обязательно свяжется с лечащим Ефремова врачом, и, возможно, тогда и будут какие-то новые сведения.