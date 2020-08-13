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Известия
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
РИА Новости

Силуанов объяснил рост госдолга

РИА Новости08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии
РИА Новости09:07

Алиев обсудил с Путиным поставки Россией военных грузов в Армению

Баку, 13 августа 2020, 11:47 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшегося 12 августа телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с поставками грузов военного назначения из РФ в Армению.
REGNUM04:47
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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ВС США: Иранские военные задержали судно в международных водах

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, сегодня, 13 августа, в международных водах иранские вооруженные силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila.
RuNews24.ru00:56
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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