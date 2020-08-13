Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Баку, 13 августа 2020, 11:47 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшегося 12 августа телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с поставками грузов военного назначения из РФ в Армению.
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, сегодня, 13 августа, в международных водах иранские вооруженные силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila.
Народная артистка России Александра Захарова, дочь режиссера Марка Захарова, состоит на учете в наркологической клинике, сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на главврача медучреждения Дмитрия Вашкина.
Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.