– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а следующем году – "немногим больше", передает газета "Ведомости".

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой

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