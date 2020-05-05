Коронавирус
Москва 24Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а следующем году – "немногим больше", передает газета "Ведомости".
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости17:00
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S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Футбол
Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
Soccer.ru 12:14
Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
На снимке хорошо видно фирменную выштамповку на кузове, которую в Hyundai называют Parametric Dynamics.
5 колесо 05:11
Общество
Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Кино
СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands
По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
Футбол
Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Космос
Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету
Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва 02 мая в 22:06
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку
Как выяснилось, певица вместе со своей дочерью Алиной и парнем Янисом Тимма вышли выгулять собаку, которая также попала в кадр.
Территория новостей вчера в 10:37
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Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»
Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна 02:20
Происшествия
Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости 20:17
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Общество
В Бурятии ослабят ограничительные меры после майских праздников
Власти Бурятии ослабят в республике с 10 мая ограничительные меры, действующие из-за угрозы пандемии коронавируса.
ТАСС 07:31
Шоу-бизнес
Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря
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Московский Комсомолец 11:13
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Космос
Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая
Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.
ТАСС 08:23