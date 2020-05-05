Коронавирус

Москва 24Москва 24Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а следующем году – "немногим больше", передает газета "Ведомости".
Читать в источнике
Комментировать159
с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости17:00

Подробнее о событии

Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году

RT на русском17:44

Министр финансов заявил о резанувшем его слове «кризис»

РБК18:07

В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

Lenta.ru17:52

Минфин прогнозирует среднюю цену нефти в $30 за баррель

Коммерсантъ17:49

Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

РИА Новости18:07

Силуанов заявил, что экономика России сможет «прожить» при цене нефти в $10

ТАСС17:44

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Известия17:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:29, Ашберн
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
13
Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
691
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
230
Футбол

Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
Soccer.ru 12:14
Авто

Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

На снимке хорошо видно фирменную выштамповку на кузове, которую в Hyundai называют Parametric Dynamics.
5 колесо 05:11
3
Гаджеты

Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android

The GEEK 14:49
3
Общество

Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
3
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
1K
Кино

СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands

По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
907
Здоровье

В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
105
Футбол

Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Космос

Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва 02 мая в 22:06
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
308
Шоу-бизнес

Анна Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку

Как выяснилось, певица вместе со своей дочерью Алиной и парнем Янисом Тимма вышли выгулять собаку, которая также попала в кадр.
Территория новостей вчера в 10:37
4
Культура

Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»

Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна 02:20
39
Происшествия

Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости 20:17
1
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
657
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
520
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,6K
Общество

В Бурятии ослабят ограничительные меры после майских праздников

Власти Бурятии ослабят в республике с 10 мая ограничительные меры, действующие из-за угрозы пандемии коронавируса.
ТАСС 07:31
5
Шоу-бизнес

Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря

В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец 11:13
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
1,7K
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском 16:04
31
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
1,2K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Lenta.ru 10:06
65
Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
72
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Lenta.ru 19:34
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
157
Космос

Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая

Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.
ТАСС 08:23
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное