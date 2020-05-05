Коронавирус
ИзвестияСилуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в России созданы необходимые финансовые буферы, и даже при цене $10 за баррель больших потрясений для экономики не ожидается.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
ЕГЭ могут перенести на июль-август – СМИ
Москва, 6 мая 2020, 09:28 — REGNUM Проведение экзаменов в формате ЕГЭ может быть перенесено на июль-август.
REGNUM 02:28
Общество
В Москве провели более 1 млн тестов на коронавирус
Число проведенных в Москве тестирований на выявление нового типа коронавируса превысило 1 млн.
Известия 01:37
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Легендарный завод покинет центр Петербурга
Для запуска завода на новой площадке «Севкабель» планирует закупить новое оборудование, а также использовать то, которое пока работает на Васильевском острове.
РБК Санкт-Петербург 02:44
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Низкая смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов.
Lenta.ru вчера в 10:07
Общество
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
Еще семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Карелии, все – в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:14
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Происшествия
В Аргентине разбился медицинский самолет
РИА Новости 00:21
Общество
В Омск прилетели ещё 53 вахтовика из Якутии
АиФ Омск вчера в 23:44
Происшествия
Дочь ректора Горного университета выиграла суд против РФ в ЕСПЧ
Женщина является дочерью Владимира Литвиненко, ректора Петербургского горного университета.
Piter.tv 01:59
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
Технологии
Конференция разработчиков Apple WWDC 2020 откроется 22 июня
От WWDC компания Apple отказаться не может. Конференцию для разработчиков проведут онлайн, и сделают это 22 июля.
Astera вчера в 15:28
Спорт
Тренер рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в самоизоляции
Ранее Кондрашёв назвал эффективные упражнения для поддержания формы в самоизоляции.
RT на русском 00:00
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
Общество
В России рассматривают введение общественных работ для решения проблемы зарплат
Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с предложением ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство.
Газета.Ru 02:24
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Жители Москвы нашли змею у себя на кухне
ТАСС вчера в 14:20
Здоровье
Главврач омской больницы уволился из-за заражения коронавирусом
Главный врач Городской больницы № 1 в Омске Георгий Соболев уволился, после того как в медицинском учреждении было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 15:54
Здоровье
В Челябинской области снизился прирост числа заболевших коронавирусом
Всего на утро 6 мая в регионе подтверждены 855 случаев заболевания COVID-19, что на 27 больше, чем накануне, сообщили в минздраве.
31 канал Челябинска 02:35
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Футбол
Врач «Сельты» Смолова охарактеризовал Россию как неопасную страну
Врач испанской "Сельты" Гарсия Кота прокомментировал возращение в команду двух игроков: Федора Смолова и Пионе Систо.
Газета.Ru 00:50