– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в России созданы необходимые финансовые буферы, и даже при цене $10 за баррель больших потрясений для экономики не ожидается.

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

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