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ИзвестияИзвестияСилуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в России созданы необходимые финансовые буферы, и даже при цене $10 за баррель больших потрясений для экономики не ожидается.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

РИА Новостивчера в 18:07

Министр финансов заявил о резанувшем его слове «кризис»

РБКвчера в 18:07

Силуанов заявил, что экономика России сможет «прожить» при цене нефти в $10

ТАССвчера в 17:44

Минфин прогнозирует среднюю цену нефти в $30 за баррель

Коммерсантъвчера в 17:49

Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году

RT на русскомвчера в 17:44

В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

Lenta.ruвчера в 17:52

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Известиявчера в 17:19
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Политика

Глава Нижнего Новгорода досрочно уходит в отставку

Вопрос об отставке будет официально рассмотрен 6 мая на заседании городской думы. Панов занимает пост мэра с января 2018 года.
Газета.Ru вчера в 09:41
714
Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
24
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,7K
Происшествия

Шесть человек спасены в Среднеколымском районе

SakhaLife.ru 00:03
Здоровье

Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Относительно низкая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с тем, что в нашей стране вовремя выявляют заражение COVID-19 и поэтому медики успевают оперативно начать лечение.
Комсомольская правда 04 мая в 10:25
958
Здоровье

«Синдикат-100» российских журналистов будет принимать жалобы врачей на нехватку средств защиты

Журналистское объединение "Синдикат-100" выступило с инициативой, призванной решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) у врачей в российских регионах.
Агентство Телеграф вчера в 09:35
Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников

Avia.pro вчера в 23:34
1
Шоу-бизнес

Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря

В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец вчера в 11:13
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС вчера в 15:47
23
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro 13

Собака.ru 04 мая в 08:55
83
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
2,4K
Армия и оружие

Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки

Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета 04 мая в 06:10
1
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
11
Культура

Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»

Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна вчера в 02:20
40
Здоровье

Доктор Комаровский предостерег от лечения коронавируса антибиотиками

Комаровский предостерег от употребления антибиотиков без назначения врача.
Соловей.Инфо вчера в 04:44
98
Армия и оружие

ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира

На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
ИА Новороссия вчера в 13:05
1
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

РИА Новости вчера в 03:22
1,2K
Общество

Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
400
Общество

Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ

По всей стране могут ввести масочный режим, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:16
1
Общество

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
437
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
1
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru вчера в 01:21
109
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Космос

Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике

В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 03 мая в 22:10
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Lenta.ru вчера в 13:23
1,8K
Экономика

Что предпринимателю нужно сделать, чтобы получить отсрочку по выплате налогов?

Ранее Константин Чекмышев ответил на вопрос Business FM о том, на какой налоговый период распространяются отсрочки по выплате налогов.
BFM.ru вчера в 23:00
Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
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Культура

Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера

Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный сериал о правильной диете «Рекомендации по питанию», в котором врачи, повара и диетологи рассказывают о том, как укрепить здоровье, ежедневно употребляя в пищу свежую зелень и приправы.
Lenta.ru 00:00
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