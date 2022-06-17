ТАСССилуанов назвал доллар токсичной валютойРоссия видит перспективу в расчетах в рублях и национальных валютах, а доллары - "токсичная" валюта.ТАССВалютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости"Поскольку, еще раз повторю, валюты западных стран токсичны", - уточнил он.РИА НовостиРИА Новости выступает информационным партнером форума.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВФАНИА Красная ВеснаГазета.RuИзвестияТК ЗвездаЭкономика сегодняПодробнее о событииГлава Минфина Силуанов отметил невыгодность валютных вкладовФАН10:21Силуанов: сегодня россиянам невыгодно держать валютный вклад ни с какой точки зренияРИА Новости09:28Силуанов: доллар токсичен, Россия ориентирована на расчеты в нацвалютахИзвестия08:27Силуанов назвал доллар токсичной валютойТАСС08:47Силуанов назвал доллар токсичной валютойВзгляд.ру08:35Силуанов назвал доллар токсичной валютойГазета.Ru08:49Глава Минфина РФ назвал доллар токсичной валютойНТВ08:25Показать ещёОценить217Поделиться