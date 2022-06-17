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Силуанов назвал доллар токсичной валютой

Россия видит перспективу в расчетах в рублях и национальных валютах, а доллары - "токсичная" валюта.
ТАСС
Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости
"Поскольку, еще раз повторю, валюты западных стран токсичны", - уточнил он.
РИА Новости
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
РИА Новости

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