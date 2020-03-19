Финансы
Экономика сегодняСилуанов назвал достаточным количество нефтяных резервов в России
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о достаточном количестве нефтяных резервов в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина РФ. Российский министр заявил, что в стране хватит нефтяных резервов минимум на 6 лет.
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Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах
Газета.Ruвчера в 14:28
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