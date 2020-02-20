Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, 20 февраля, в интервью РБК. По словам главы Минфина, были разные периоды управления этим банком.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Силуанов назвал Сбербанк под управлением Грефа конфеткой

РБК09:02

Силуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа

Известия09:59

Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

RT на русском09:03

Силуанов похвалил Грефа и назвал Сбербанк конфеткой

Lenta.ru09:01

Антон Силуанов назвал «конфеткой» Сбербанк под управлением Грефа

Актуальные Новости10:44

Силуанов: Греф сделал Сбербанк «конфеткой»

iReactor10:15

Силуанов отметил эффективность управления Грефом в Сбербанке

ГЛАС.RU09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ 00:49
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Политика

Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая

Украинцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии, никакой бактериологической угрозы нет.
ФАН 04:17
Политика

Песков не считает провокацией заданный петербурженкой вопрос Путину

Газета.Ru 10:13
Футбол

Футболист «Валенсии» Черышев установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Вести.Ru вчера в 18:20
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru 09:03
Армия и оружие

Турция запросила у США установки Patriot «для сдерживания России»

Профиль 09:56
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Биатлон

Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира

LiveSport.ru 09:51
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Политика

Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету

Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 09:13
Футбол

«Химки» и «Факел» сыграли вничью на Кубке ФНЛ

«Химки» и «Факел» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка ФНЛ — 1:1. «Химки» с 5 очками после трех матчей является лидером группы B. «Факел» — второй с четырьмя очками.
Спорт-Экспресс 10:36
Политика

Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
Известия 07:17
Экономика

Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 10:12
Технологии

В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»

Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
РИА Новости 09:03
Общество

СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн

Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
РБК 10:49
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Политика

В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
ТАСС 09:38
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
REGNUM 04:40
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Футбол

«Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом

В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.
Soccer.ru 06:34
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Автоновости дня вчера в 12:15
Общество

Минобороны РФ купит легковой автомобиль за 30 миллионов

Министерство обороны РФ намерено приобрести автомобиль бизнес-класса за 30 миллионов рублей, сообщает издание Znak.com, ссылаясь на сайт госзакупок.
BFM.ru 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное