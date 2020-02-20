Экономика
ИзвестияСилуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, 20 февраля, в интервью РБК. По словам главы Минфина, были разные периоды управления этим банком.
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Политика
Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая
Украинцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии, никакой бактериологической угрозы нет.
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Футболист «Валенсии» Черышев установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Общество
Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету
Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Футбол
«Химки» и «Факел» сыграли вничью на Кубке ФНЛ
«Химки» и «Факел» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка ФНЛ — 1:1. «Химки» с 5 очками после трех матчей является лидером группы B. «Факел» — второй с четырьмя очками.
Политика
Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
Экономика
Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем
Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Технологии
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»
Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
Общество
СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн
Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене
Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Футбол
«Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом
В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Общество
Минобороны РФ купит легковой автомобиль за 30 миллионов
Министерство обороны РФ намерено приобрести автомобиль бизнес-класса за 30 миллионов рублей, сообщает издание Znak.com, ссылаясь на сайт госзакупок.