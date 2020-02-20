Экономика
ИзвестияСилуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, 20 февраля, в интервью РБК. По словам главы Минфина, были разные периоды управления этим банком.
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Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Экономика
Ежедневный ущерб России из-за коронавируса оценили в миллиард рублей
Глава Минфина РФ Антон Силуанов констатирует, что российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией смертельного коронавируса.
Происшествия
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Происшествия
Появилось видео с места наезда на журналиста в Красноярске
ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места, где был сбит журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
В Германии неизвестные атаковали кальянные. Погибли восемь человек
В Германии неизвестные прошлись по кальянным заведениям и застрелили там восьмерых человек.
Авто
Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Колеса.ру, изображения разработаны на основе эскизов обновлённого УАЗ «Патриот» он же «Русский Прадо».
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Политика
Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету
Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Гаджеты
Новейший Samsung Galaxy S20 приходит в Россию. Цена
Кино
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн
Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Шоу-бизнес
Алсу созналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос. Дети»
Алсу в ходе YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» пояснила, что просто воспользовалась правилами в пользу своей дочери.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, в каком году родилась
На протяжении многих лет продюсер якобы скрывала свой возраст.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Политика
Трамп выбрал главой нацразведки США своего преданного сторонника
Дональд Трамп, президент США, собирается назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.