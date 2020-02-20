Экономика

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, 20 февраля, в интервью РБК. По словам главы Минфина, были разные периоды управления этим банком.
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Силуанов назвал Сбербанк под управлением Грефа конфеткой

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Силуанов отметил эффективность управления Грефом в Сбербанке

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