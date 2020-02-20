Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, 20 февраля, в интервью РБК. По словам главы Минфина, были разные периоды управления этим банком.
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Силуанов назвал Сбербанк под управлением Грефа конфеткой

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Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

RT на русскомвчера в 09:03

Силуанов похвалил Грефа и назвал Сбербанк конфеткой

Lenta.ruвчера в 09:01

Силуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа

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Силуанов отметил эффективность управления Грефом в \"Сбербанке\"

ГЛАС.RUвчера в 09:03

Силуанов: Греф сделал из Сбербанка «конфетку»

iReactorвчера в 10:15

Антон Силуанов назвал «конфеткой» Сбербанк под управлением Грефа

Актуальные Новостивчера в 10:44
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
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Минниханов назначил нового министра экономики РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил министром экономики республики Мидхата Шагиахметова, занимавшего должность председателя Центризбиркома РТ.
БИЗНЕС Online 00:24
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МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
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В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
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Армия и оружие

Турция запросила американские комплексы Patriot для сдерживания России

Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой развернуть на южной границе Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Труд вчера в 11:59
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru вчера в 13:14
Авто

Названы 6 авто с пробегом по цене нового кроссовера Kia Seltos

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Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
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Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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В России обвалился спрос на новостройки

В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке.
Lenta.ru 00:15
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний

Смущает участников рынка и то, что законопроект носит рамочный характер, его нормы предстоит уточнять подзаконными актами, что «повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».
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Яровинский: Абильгора пришлось снимать с самолёта

Что касается Абильгора, мы планировали купить его летом: спокойно посмотреть на игрока, понять, что будет с новым лимитом.
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Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
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В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
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В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
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Армия и оружие

В США обвинили Россию в «агрессивных действиях» в Арктике

В Соединённых Штатах вновь заявили об обеспокоенности «агрессивными действиями» России в Арктике.
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Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

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Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
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Антон Германович Силуанов
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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