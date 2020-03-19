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Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
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Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть

Влияние последствий, связанных с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сейчас действуют два фактора - снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции.
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