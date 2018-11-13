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Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
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