Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Происшествия Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.

Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса В четверг стало известно, что в московской больнице от новой пневмонии скончалась пожилая пациентка Фото: flickr.com/Esparta PalmaFollow В РФ могут усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

Общество Весенние школьные каникулы продлят до 12 апреля Весенние каникулы для российских школьников продлятся с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов 18 марта на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Общество Судебные приставы в Архангельске временно ограничили приём граждан Федеральная служба судебных приставов с четверга, 19 марта,временно ограничивает личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях на территории РФ.

Происшествия Историк Соколов отказался от «самоубийственной» идеи о суде присяжных Историк Олег Соколов, застреливший и расчленивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, отказался от идеи просить о рассмотрении его дела судом присяжных, сообщил адвокат ученого Александр Почуев; по словам юриста, это было бы равносильно самоубийству для его подзащитного.

Происшествия Полковников из ФСБ арестовали окончательно Московский гарнизонный военный суд практически одновременно рассмотрел ходатайства СКР о продлении до 24 апреля сроков арестов полковникам Фролову, Черкалину и Васильеву, которые заканчивались 24 марта.

Политика Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.

Здоровье Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом Журнал American Journal of Gastroenterology представил результаты нового исследования медиков из Китая, в рамках которого специалисты детально изучили симптомы, которые часто встречаются у пациентов с COVID-19, передает Medicalxpress.Как оказалось, достаточно большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы — это диарея.

Игры Valve объяснила задержку Half-Life 3 Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.