Коронавирус
РБКСилуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть
Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
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Происшествия
Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом
Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
В четверг стало известно, что в московской больнице от новой пневмонии скончалась пожилая пациентка Фото: flickr.com/Esparta PalmaFollow В РФ могут усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
Весенние школьные каникулы продлят до 12 апреля
Весенние каникулы для российских школьников продлятся с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов 18 марта на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Судебные приставы в Архангельске временно ограничили приём граждан
Федеральная служба судебных приставов с четверга, 19 марта,временно ограничивает личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях на территории РФ.
Происшествия
В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул больницу в Иваново, рассказал РИА Новости представитель регионального правительства.
Спорт
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Происшествия
Историк Соколов отказался от «самоубийственной» идеи о суде присяжных
Историк Олег Соколов, застреливший и расчленивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, отказался от идеи просить о рассмотрении его дела судом присяжных, сообщил адвокат ученого Александр Почуев; по словам юриста, это было бы равносильно самоубийству для его подзащитного.
Происшествия
Полковников из ФСБ арестовали окончательно
Московский гарнизонный военный суд практически одновременно рассмотрел ходатайства СКР о продлении до 24 апреля сроков арестов полковникам Фролову, Черкалину и Васильеву, которые заканчивались 24 марта.
Политика
Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам
Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
Здоровье
Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом
Журнал American Journal of Gastroenterology представил результаты нового исследования медиков из Китая, в рамках которого специалисты детально изучили симптомы, которые часто встречаются у пациентов с COVID-19, передает Medicalxpress.Как оказалось, достаточно большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы — это диарея.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце провоцирует слухи о новом романе
Подписчики сошлись на том, что актеры где-то снимаются вместе. Но, конечно, были и те, кто заподозрили их в романе.
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Экономика
Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире
Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США.
Футбол
Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Гаджеты
Redmi K30 Pro скопировал подсветку камеры Redmi K20 Pro
Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter парочку новых рендеров флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель
Нефть дешевеет на фоне развития ситуации вокруг коронавируса. Вслед за нею опускается и российская валюта.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Авто
Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray
Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
Армия и оружие