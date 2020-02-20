Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов назвал налоговую нагрузку на труд в России запредельной

Министр признал, что такая высокая нагрузка является для российского бизнеса сложной. Отсюда, по его мнению, и появляются различные схемы ухода от налогообложения.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК20 февраля в 11:10

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в России запредельной

Российская газета20 февраля в 17:00

Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

РИА Новости20 февраля в 13:55

Силуанов переживает о налоговой нагрузке на бизнес, но так ли она велика?

REGNUM21 февраля в 10:01

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

RT на русском20 февраля в 09:20

Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

ТАСС20 февраля в 08:53

Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Известия20 февраля в 08:35
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Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском 10:11
Политика

В Госдуме оценили слова Трампа об отношениях России и Украины

Россия никогда не ссорилась с Украиной и всегда считала ее братской страной, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости 13:15
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Lenta.ru 12:40
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess скончался из-за коронавируса

Интерфакс 11:16
Политика

Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.
Российская газета вчера в 10:56
Политика

Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Известия 07:45
Футбол

Роналду повторил очередной рекорд Серии А

Спорт день за днем вчера в 14:30
Общество

Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу

В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.
Вести.Ru вчера в 11:15
Политика

На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
REGNUM вчера в 08:25
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Здоровье

На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
РБК 07:15
Футбол

«Вальядолид» обыграл «Эспаньол»

Матч 25-го тура чемпионата Испании Вальядолид Эспаньол завершился со счетом 2:1. Все голы были забиты в концовке встречи.
Советский спорт 12:44
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна 09:12
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Piter.tv 08:52
Общество

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Российская газета 07:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд

По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Московский Комсомолец 21 февраля в 23:41
Футбол

«Барселона» предлагает Лаутаро Мартинесу контракт до 2025 года

Сообщается, что руководство каталонского клуба предложило 22-летнему аргентинцу контракт сроком до 2025 года с зарплатой в размере 7 миллионов евро за сезон.
Soccer.ru 10:27
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
Биатлон

Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Газета.Ru 11:37
Общество

Гороскоп на неделю с 24 февраля: Овны мирятся, Львы завалены делами

Львы на неделе с 24 февраля вкладываются в будущее, будь то образование или обустройство дома.
Экспресс газета вчера в 06:29
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU 21 февраля в 02:47
Футбол

«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

Lenta.ru 13:28
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Армия и оружие

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости 08:35
Игры

Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса

Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Cyber.sports.ru вчера в 05:03
Армия и оружие

Боевики ПНС Ливии готовятся к наступлению

ФАН 09:47
Игры

Лишь 8% игроков в Mass Effect выбрали путь отступника

В трилогии Mass Effect есть система морали, игроки получают очки отступника и героя в зависимости от принятых решений.
Cyber.sports.ru 03:23
Здоровье

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 130 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в Италии увеличилось до 132 человек.
ТК Звезда 11:29
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