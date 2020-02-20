Экономика
РБКСилуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд
Во многих странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники, указал министр. В России, однако, вариант переноса уплаты страховых взносов с работодателя на работника не обсуждается, заявил Силуанов.
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с чего всё началось
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.Газета.Ru09:59
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Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Армия и оружие
Совместный полевой выезд на полигон в Прудбое возглавил Андрей Бочаров
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Экономика
Силуанов раскрыл подробности продажи ОФЗ на 58 млрд рублей единственному покупателю
Единственным покупателем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд рублей был иностранный инвестор.
Здоровье
Британским врачам разрешили не лечить расистов и сексистов
Раньше врачи могли отказать в оказании медицинской помощи только в том случае, если пациент проявлял агрессию.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем
В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Политика
Грузия обвинила Россию в кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
Политика
В украинской Раде предложили создать зону отчуждения в Донбассе
Руководитель украинской парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин выступил с предложением создать на территории Донбасса «зону отчуждения».
Футбол
Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»
Экономика
Силуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Игры
Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam
Rockstar Games также объявила, что из игры исчезнут три радиостанции: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, которая была доступна в Episodes from Liberty City.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.