Экономика

РБКРБКСилуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Во многих странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники, указал министр. В России, однако, вариант переноса уплаты страховых взносов с работодателя на работника не обсуждается, заявил Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать275
с чего всё началось
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК
.
Газета.Ru09:59

Подробнее о событии

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Газета.Ru09:59

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

RT на русском09:20

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

РБК08:44

Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в России

Взгляд.ру08:58

Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

ТАСС08:53

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

РИА Новости09:06

Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Известия08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
REGNUM 04:40
Армия и оружие

Турция запросила у США установки Patriot «для сдерживания России»

Профиль 09:56
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Армия и оружие

Совместный полевой выезд на полигон в Прудбое возглавил Андрей Бочаров

Все для Вас 07:26
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Авто

Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Letnews.ru 04:56
Экономика

Силуанов раскрыл подробности продажи ОФЗ на 58 млрд рублей единственному покупателю

Единственным покупателем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд рублей был иностранный инвестор.
DP.RU 09:28
Здоровье

Британским врачам разрешили не лечить расистов и сексистов

Раньше врачи могли отказать в оказании медицинской помощи только в том случае, если пациент проявлял агрессию.
Pravda.Ru 07:24
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал, что его сборная думает о Логинове

МК-Спорт 05:06
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взятке

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 10:05
Политика

Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
REGNUM 07:41
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС 05:39
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
Общество

Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

Lenta.ru 02:38
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия 18 февраля в 18:49
Единоборства

Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем

В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
РБК 05:12
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
REGNUM 09:04
Политика

В украинской Раде предложили создать зону отчуждения в Донбассе

Руководитель украинской парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин выступил с предложением создать на территории Донбасса «зону отчуждения».
Военное дело 02:05
Футбол

Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:28
Экономика

Силуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно.
Известия 09:59
Гаджеты

Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Live24 08:13
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Shraibikus News 18 февраля в 11:04
Игры

Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam

Rockstar Games также объявила, что из игры исчезнут три радиостанции: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, которая была доступна в Episodes from Liberty City.
CyberSport.ru вчера в 03:27
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное