с чего всё началось

Во многих странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники, указал министр. В России, однако, вариант переноса уплаты страховых взносов с работодателя на работника не обсуждается, заявил Силуанов.

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Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

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Гаджеты Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.