с чего всё началось

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов. При этом он добавил, что вопрос снижения этой нагрузки должен быть тщательно проработан, чтобы не разбалансировать подход к налогообложению.

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