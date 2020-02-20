Экономика
КоммерсантъСилуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов. При этом он добавил, что вопрос снижения этой нагрузки должен быть тщательно проработан, чтобы не разбалансировать подход к налогообложению.
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с чего всё началось
«Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр в интервью РБК.Радио Комсомольская правда09:50
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