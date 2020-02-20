Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСилуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов. При этом он добавил, что вопрос снижения этой нагрузки должен быть тщательно проработан, чтобы не разбалансировать подход к налогообложению.
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«Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр в интервью РБК
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Радио Комсомольская правда09:50

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Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

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Силуанов считает налоговую нагрузку на труд в России «запредельной»

Газета.Ru11:39

Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

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Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

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РБК11:10

Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Известия08:35
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