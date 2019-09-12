Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Гаджеты Samsung может объединить флагманские линейки в одну Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.

Политика Банкир Авен рассказал о содержании встреч с Путиным Глава совета директоров и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен рассказал о содержании встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.

Шоу-бизнес Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы Ранее появилась информация об экстренной госпитализации актрисы, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии по поводу состояния актрисы, пишет РБК.

Космос Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.

Шоу-бизнес Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.

Происшествия Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.

Политика В Варшаве открывается совещание ОБСЕ по правам человека В совещании по человеческому измерении (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - примут участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.

Космос Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.

Происшествия В Казахстане поезд столкнулся с автобусом Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Синтез ретро и технологий в концепте Simplex от Mercedes Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Кино В фильме Marvel «Чёрная вдова» может появиться Железный человек По данным Comic Book, в фильме Marvel "Чёрная вдова" может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, смерть которого зрители увидели в последней части "Мстителей".

Футбол ЦСКА победил «Тамбов» на его поле Подопечные Виктора Гончаренко победили со счетом 2:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Главные события разыгрались во второй половине.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".

Политика Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".