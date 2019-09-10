Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.

Минфин объявил о разработке новой системы 6 сентября, она получила название «гарантированный пенсионный продукт». Инициатива предполагает, среди прочего, сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса.

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