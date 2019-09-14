Экономика
Парламентская газетаОрешкин поддержал введение новой системы пенсионных накоплений
Речь идёт, в частности, о введении исключительно добровольного порядка присоединения россиян к системе накоплений, о гарантиях сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, о регистрации центральным администратором накопительных счетов, о налоговых льготах для предпринимателей и налоговых вычетах для граждан.
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Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва 12 сентября в 09:46
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Новая пенсионная реформа с налоговыми вычетами и льготами одобрена Банком России – СМИ
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