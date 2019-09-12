Экономика
КоммерсантъСилуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
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Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва 12 сентября в 09:46
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Новая пенсионная реформа с налоговыми вычетами и льготами одобрена Банком России – СМИ
Южный Федеральныйвчера в 09:23
ЦБ поддержал предложенную Минфином систему добровольных пенсионных накоплений
RT на русском13 сентября в 06:25
Центробанк сообщил о планах развивать негосударственное пенсионное обеспечение
Парламентская газета13 сентября в 15:05
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Газета.Ru вчера в 18:19
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Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
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Известия 03:39
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
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Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
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РИА Новости вчера в 19:41
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
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Волгоградская правда вчера в 04:54
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Шевченко отказался обсуждать свой переход в «Челси»
Bookmaker-ratings.ru 04:14
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Экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине
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Газета.Ru 02:51
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Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
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Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
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Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
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Армия и оружие
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
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Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
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Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой
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