Экономика
КоммерсантъСилуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
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Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва 12 сентября в 09:46
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Новая пенсионная реформа с налоговыми вычетами и льготами одобрена Банком России – СМИ
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В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля
Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».
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Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 12 сентября в 06:33
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NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
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В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru 03:52
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
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Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться
Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
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Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
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Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»
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Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске
Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
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Армия и оружие
США намерены отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
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