Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Гаджеты Microsoft патентует складное устройство с заполненным жидкостью шарниром Крупнейшая транснациональная корпорация по производству проприетарного ПО Microsoft патентует инновационное складное устройство с шарниром, обеспечивающим гибкость, заполненным жидкостью.

Космос Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.

Фигурное катание Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.

Происшествия Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Происшествия Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.

Политика Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Религия В РПЦ рассказали о зарплатах священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Политика Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.

Политика Кравчук: украинцы хотели союза с Россией Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Транспорт В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».

Космос Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.

Политика NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.

Политика В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.

Футбол «Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".

ЖКХ Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Шоу-бизнес «Моя любовь»: Кассель нежно поздравил дочь Беллуччи с днем рождения К старшей Кассель накануне публично обратился в своем блоге. Повод для этого более чем весомый – Деве исполнилось 15 лет.

Шоу-бизнес Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Политика Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе» По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.

Происшествия Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.