Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

с чего всё началось

"Вместо пяти охранников можно иметь одного", - цитирует ТАСС слова министра финансов РФ. Еще одна тенденция, которую отметил Силуанов, - увеличение разрыва между бедными и богатыми слоями населения.

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