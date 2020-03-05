Общество
Российская газетаСилуанов назвал отмирающие профессии в России
"Вместо пяти охранников можно иметь одного", - цитирует ТАСС слова министра финансов РФ. Еще одна тенденция, которую отметил Силуанов, - увеличение разрыва между бедными и богатыми слоями населения.
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с чего всё началось
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.ТАСС08:15
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